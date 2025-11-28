Antall omkomne i flommen i Sørøst-Asia stiger til 320, og redningsarbeidet intensiveres

HQ

Flommer over hele Sørøst-Asia har krevd minst 321 menneskeliv, og myndighetene kappes om å redde strandede innbyggere, gjenopprette strøm og kommunikasjon og koordinere gjenoppbyggingsarbeidet i takt med at flomvannet begynner å trekke seg tilbake.

I Indonesia er øya Sumatra fortsatt den hardest rammede, med 174 bekreftede dødsfall, 79 savnede og tusenvis av fordrevne, opplyser myndighetene. I Padang Pariaman, der 22 mennesker omkom, sto innbyggerne overfor vannstander på over én meter, og noen områder er fortsatt utilgjengelige for redningsmannskaper. I det nordlige Sumatra begravde myndighetene syv uanmeldte ofre i en massegrav.

Thailand rapporterte om 145 dødsfall i åtte sørlige provinser, og mer enn 3,5 millioner mennesker er berørt. I Hat Yai står innbyggerne fortsatt i flomvann til anklene, og mange er uten strøm mens de undersøker skadene. "Det påvirker alt for oss, på alle måter", sier Somporn Petchtae, en 52 år gammel innbygger.

I Malaysia, der to mennesker har omkommet, svekket den tropiske stormen Senyar seg etter at den traff land. Myndighetene advarte om kraftig regn, sterk vind og grov sjø som kunne utgjøre en fare for småbåter. Rundt 30 000 evakuerte befinner seg fortsatt i tilfluktsrom, ned fra over 34 000 torsdag. Malaysiske myndigheter har evakuert 1459 malaysiske statsborgere som er strandet på flomrammede hoteller i Thailand, og jobber med å hjelpe de resterende 300.