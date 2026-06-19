Antallet dengue-tilfeller overstiger 44 000 i Sri Lanka bare i 2026

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Denguefeber er vanlig i Sri Lanka, særlig i monsunsesongen, når myggene trives i fuktige omgivelser. Årets utbrudd har imidlertid vært spesielt alvorlig, ettersom bestanden av myggen som overfører sykdommen har vokst eksponentielt etter at syklonen Ditwah passerte gjennom regionen i slutten av november, og antallet tilfeller har steget tilsvarende. Så langt i 2026 er det rapportert om mer enn 44 000 tilfeller av denguefeber på øya, samt 28 dødsfall, hvorav fem var barn.

Bare i 2025 var det 51 000 tilfeller av denguefeber i Sri Lanka, ifølge tall fra National Dengue Control Unit (NDCU), men i år har tallet doblet seg. En ytterligere økning i antall pasienter kan sette offentlige sykehus under ekstremt press, advarte Sri Lankas helseminister, Nalinda Jayatissa, torsdag, ifølge Reuters.

Den srilankiske regjeringen gjennomfører et spesialprogram for å sprøyte offentlige områder som skoler, byggeplasser og offentlige bygninger frem til neste mandag, i et forsøk på å redusere myggbestanden i år. Det er imidlertid uunngåelig at det vil bli en kraftig økning i antall tilfeller når regnet kommer tilbake.