Antallet ofre for landminer når det høyeste nivået på fire år: Flere land går mot å forlate det globale forbudet

Dødsfall og skader som følge av landminer og ueksploderte eksplosiver steg til det høyeste nivået siden 2020, drevet av eskalerende konflikter og et økende antall land som trekker seg fra det internasjonale forbudet, advarte en ny rapport mandag (via Reuters).

Landmine Monitor 2025 registrerte mer enn 6 000 hendelser i 2024, inkludert 1 945 dødsfall og over 4 300 skadde. Nesten 90 % av ofrene var sivile, og nesten halvparten var kvinner og barn.

Den kraftige økningen skyldes ekspanderende konfliktområder i Syria og Myanmar, der hjemvendte innbyggere står overfor omfattende forurensning, og både statlige og ikke-statlige styrker fortsetter å bruke miner. Myanmar hadde over 2000 dødsfall, det høyeste antallet i verden, da kampene ble intensivert over hele landet.

Flere land går inn for å forlate det globale forbudet

Rapporten fremhever også et bekymringsfullt skifte i Europa, der Estland, Finland, Latvia, Litauen og Polen alle er i ferd med å gå ut av Ottawa-konvensjonen, avtalen fra 1999 som forbyr bruk og lagring av antipersonellminer.

Ukraina trakk seg ut i juni, og analytikere mener at dette er et tiltak for å bremse den russiske fremgangen. Samtidig har fallende donorfinansiering (inkludert kutt fra USA) tvunget humanitære mineryddingsoperasjoner til å reduseres, noe som gir færre ressurser til støtte til ofre og oppryddingsarbeid.

Rapporten viser til nye bevis på ukrainsk bruk av miner, pågående utplassering av miner fra Russland og Myanmar, og thailandske anklager om at kambodsjanske styrker la ut miner under en grensekonflikt i juli, noe Kambodsja benekter. Medlemslandene i Minekonvensjonen møtes i Genève denne uken, mens bekymringen for konvensjonens fremtid vokser.