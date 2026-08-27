Antallet omkomne i flomkatastrofen i Nepal og Tibet stiger til 165, over 1 500 er savnet

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Antallet omkomne etter den ødeleggende serien av plutselige flom og jordskred i Nepal og Tibet (Kina) har steget til 162 i Nepal og 3 i Kina, og over 1 500 personer er fortsatt savnet. I Nepal er 826 personer meldt savnet, og nesten 600 av dem er utlendinger: 177 kommer fra India, 63 fra USA, 34 fra Australia, 33 fra Storbritannia og 25 fra Canada. Flere hundre er blitt fordrevet.

I Kina er det meldt 558 savnede, hvorav 260 er utlendinger. Flomkatastrofen, som fullstendig ødela landsbyer, broer og veier, rammet et populært reisemål for pilegrimer og turgåere; mange av ofrene ble funnet i Kailash Mansarovar, et høytliggende område i Tibet som er hellig for både hinduer og buddhister.

Det er ikke kjent hva som forårsaket flomkatastrofen: den opprinnelige teorien om et jordskjelv er utelukket, og man antar at det seismiske sjokket med styrke 4,4 ble forårsaket av at en isbre i Himalaya kollapset, og at isen smeltet øyeblikkelig ved sammenstøtet, noe som førte til den gigantiske flommen i Lhende-elven.

Flere videoopptak viser omfanget av katastrofen, der man ser at folk ikke hadde noe sted å flykte til da de gigantiske bølgene og jordskredene nådde veiene, landsbyene og et vannkraftverk. Over 35 veibroer, 45 hengebroer og 40 kilometer asfalterte veier i Nepal er ødelagt, noe som kompliserer redningsarbeidet.