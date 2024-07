Antallet samarbeidsspill har doblet seg på Steam de siste fem årene

HQ

Hvis du føler at det er flere samarbeidsspill enn noen gang i disse dager, har du sannsynligvis rett. Folkene hos VG Insights (takk, VGC) har publisert en rapport som avslører at det i 2023 ble publisert rekordmange samarbeidsspill på Steam, faktisk så mange at det var over dobbelt så mange i fjor som det var i 2018.

Rapporten viser at 799 samarbeidsspill debuterte på Steam i 2023, noe som er mer enn dobbelt så mange som de 383 som ble lansert i 2018, for fem år siden. Rapporten viser også en jevn økning, med en generell gradvis økning i antall co-op-spill på daglig basis, med det største avviket mellom 2019 og 2020, da det hoppet fra 388 co-op-spill til 647. Pandemien og Covid-retningslinjene er sannsynligvis den viktigste faktoren her.

Det skal riktignok sies at antallet samarbeidsspill generelt fortsatt er ganske lite, ettersom rapporten legger til at mindre enn 6% av det totale antallet spill på Steam i løpet av 2021, 2022 og 2023 var samarbeidstitler. Når det er sagt, var rundt 36 % av alle spillene som ble solgt på Steam i fjor samarbeidsspill, noe som viser at selv om samarbeidsspill bare utgjør en liten del av Steams portefølje, er det et av de mest lønnsomme områdene. Dette tallet har allerede steget til 46 % i 2024, sannsynligvis på grunn av den enorme suksessen til spill som Palworld og Helldivers 2.