Antallet varmerelaterte dødsfall i Storbritannia nærmer seg nå rekordnivå

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Ifølge Reuters er antallet dødsfall i Storbritannia i år på grunn av det ekstremt varme været allerede nær rekorden fra 2022. Britiske helsemyndigheter anslår at det hittil i år har vært 2 877 varmerelaterte dødsfall, nesten dobbelt så mange som i hele 2025 og nær de 2 985 dødsfallene som ble registrert i 2022.

Det var den varmeste juni noensinne i England, og dødstallene kommer etter gjentatte rekordvarme bølger, hvorav den fjerde er i full gang denne uken. Storbritannia har allerede opplevd flere uvanlig varme perioder i år, inkludert rekordhøye temperaturer om våren, og hetebølgen i juni utløste en sjelden rød helseadvarsel på grunn av varmen.



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Helsemyndighetene advarer om at dette er i ferd med å bli en strukturell risiko, ikke et engangstilfelle. Eldre og personer med underliggende sykdommer er mest utsatt, mens NHS står overfor økende press om sommeren ettersom det varme været blir lengre, hyppigere og mer ekstremt.