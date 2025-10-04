Gamereactor

Anthony Davis må bruke spesielle beskyttelsesbriller resten av karrieren

Dallas Mavericks-stjernen har blitt beordret av legen til å bruke spesielle briller hver gang han spiller basketball.

Anthony Davis, Dallas Mavericks' power forward, som i fjor ble solgt fra Los Angeles Lakers i bytte mot Luka Doncic, som regnes som en av de beste spillerne i sin posisjon i historien, må bruke beskyttelsesbriller resten av basketballkarrieren etter ordre fra legen sin.

Davis pådro seg en øyeskade forrige sesong, da han kolliderte med lagkameraten Daniel Gaffords albue, og gjennomgikk en operasjon for å reparere en løsrevet netthinne. Legen har gitt 32-åringen tillatelse til å fortsette å spille basketball, men han må bruke en spesiell type briller.

Bilder fra Dallas Mavericks-treningen viser allerede AD iført brillene, og han innrømmer at han "ikke er så begeistret for det" og at han har blitt vant til dem i sommer. "Rekonvalesensen var på fire-fem uker, da jeg virkelig måtte la øyet hvile og leges. Så jeg hadde masse familietid med barna og kona", sa han (via NBA.com).

Tinseltown / Shutterstock

