Anthony Joshua tilbake i trening etter bilulykken

Anthony Joshua er tilbake på treningsstudioet mindre enn tre uker etter bilulykken i Nigeria, der to av hans nære venner og teammedlemmer omkom. Den tidligere verdensmesteren i tungvekt, 36 år gammel, pådro seg kun mindre skader i ulykken 29. desember, men beskriver den følelsesmessige belastningen som betydelig.

Ulykken, som skjedde i nærheten av Lagos, kostet styrke- og kondisjonstreneren Sina Ghami og treneren Latif "Latz" Ayodele livet. Joshua var i samme kjøretøy da det kolliderte med en stillestående lastebil. Nitten dager senere delte han en kort video på Snapchat der han trener, med bildeteksten "mental strength therapy".

Anthony Joshua // Shutterstock

Joshua hadde slått YouTuberen og bokseren Jake Paul i Miami bare 10 dager før ulykken, mens han var på ferie i Nigeria. I en hyllest på Instagram i forrige uke skrev han rørende om Ghami og Ayodele, og sa at han ikke helt hadde innsett hvor spesielle de var før de var borte.

Promotoren hans, Eddie Hearn, sa at det ikke hastet for Joshua å bestemme seg for sin boksefremtid. Til Sky Sports (via BBC) understreket Hearn at Joshua ville trenge tid til å komme seg fysisk og følelsesmessig, og la til at en eventuell avgjørelse om å returnere til ringen først ville komme når Joshua selv følte seg klar...