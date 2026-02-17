Anthony Joshuas bilulykke fikk Tyson Fury til å vende tilbake til boksingen: "Morgendagen er et mysterium, vi må leve for i dag"

HQ

Tyson Fury har avslørt at ulykken som Anthony Joshua var utsatt for i Nigeria 29. desember 2025, der to av Joshuas nærmeste venner omkom, fikk ham til å gjøre comeback i boksing.

I et presseintervju før boksekampen mot Arslanbek Makhmudov i april, som vil finne sted på Tottenham Hotspur Stadium i London og vil bli sendt på Netflix, sa Fury at "det største vendepunktet i dette comebacket for meg var tragedien som skjedde med Anthony Joshua".

"Jeg var på ferie i Thailand med familien min i julen ... Alt kan skje når som helst, og du bør aldri utsette ting til i morgen, eller neste år eller neste uke, for ingen er lovet en morgendag."

"Morgendagen er et mysterium, vi må leve for dagen i dag. Og jeg lever for den dagen, jeg bestemte meg der og da for at jeg skulle komme tilbake til boksingen. Det er noe jeg elsker, noe jeg brenner for, og som jeg alltid har vært forelsket i. Det finnes ingen morgendag å utsette det til, så det er derfor jeg er tilbake i dag for denne store kampen."

Tyson Fury tenker ikke på en potensiell kamp mot Joshua

Det har gått rykter om at Fury vil bokse en omkamp mot Joshua, men på grunn av ulykken, der Joshua pådro seg lettere skader, er det uvisst om han kommer tilbake til boksing. Joshua har imidlertid begynt å trene igjen, noe han anser som "mental styrketrening".

"Det som skjedde med AJ er en forferdelig tragedie, og jeg ønsker ham bare det beste. Hvis han bestemmer seg for å fortsette å bokse, så lykke til. Og hvis han bestemmer seg for å slutte å bokse, så ønsker jeg ham enda mer lykke til. Men det er ikke tiden for å si at jeg vil bokse mot ham, jeg må bare bokse mot mannen foran meg, sa Fury.