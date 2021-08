Anthony Mackie bekreftet for Captain America 4

HQ

Rett etter siste episode av The Falcon and the Winter Soldier annonserte Marvel at en fjerde Captain America er på vei, så da er det ikke rart at ryktene om hvem som skal ha hovedrollen tok fullstendig fyr. Nå har det som nærmest var åpenbart blitt satt på papiret.

Deadline får æren av å bekrefte at Anthony Mackie har skrevet under kontrakten om å spille hovedrollen i det vi foreløpig kaller Captain America 4. Prosjektet er uansett såpass hemmelig at de pålitelige kildene til internettsiden ikke vet mer enn det, så da får vi nøye oss med hovedrolleinnhaveren og det allerede kjente faktum at historien skrives av The Falcon and the Winter Soldier-skaperen Malcolm Spellman og Dalan Musson.