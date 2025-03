Anthony Mackie: "De siste 20 årene har vi opplevd den amerikanske mannens død"

HQ

Captain America: Brave New World-stjernen Anthony Mackie gjestet nylig Pivot Podcast, hvor han delte sine synspunkter om karrieren, suksess og hvordan han oppdrar barna sine. Mackie var veldig åpen under hele opptredenen, og snakket lenge om sin mer tradisjonelle måte å oppdra sønnene sine på.

"Guttene mine har aldri hatt et par Jordans. Guttene mine gjør ikke alt det der internett-greiene," begynte Mackie. "De siste 20 årene har vi levd gjennom den amerikanske mannens død, de har drept maskuliniteten i lokalsamfunnene våre."

Mackie forteller at han har oppdratt sønnene sine til å vise respekt for de eldre, åpne dører for damer og sørge for at huset deres er trygt og sikkert mens han er borte på opptak. Skuespilleren avslører denne personlige informasjonen, noe som har utløst en del debatt på nettet, der noen er enige i metodene hans, mens andre mener at de er altfor tradisjonelle.

Dette er en annonse: