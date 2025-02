Anthony Mackie hatet Captain Americas hjelm: "Jeg skulle aldri bruke den dritten igjen"

HQ

The Falcon & The Winter Soldier var dråpen som fikk begeret til å renne over for Anthony Mackie, mannen bak masken i den nye Captain America. Han hatet virkelig drakten og spesielt den halvkuttede lærhjelmen han hadde på seg, og i et nytt intervju forteller skuespilleren om sin misnøye, hvor fryktelig ukomfortabel og svett den var, for ikke å snakke om hvordan brillene hans konstant dugget til. Dette gjorde innspillingen av mange scener mildt sagt utfordrende. Mackie var så misfornøyd at han krevde en ny drakt for Captain America: Brave New World, sier han til IGN:

"Jeg sa til dem at jeg aldri skulle ha på meg den dritten igjen"

Som et resultat av hans tilbakemeldinger ble drakten redesignet, og er ikke bare mer estetisk tiltalende, men også mer funksjonell og enkel å bruke. Om det vil forbedre filmen, gjenstår imidlertid å se. I dag får vi vite det, når Captain America: Brave New World har premiere på kinoer over hele verden.

Hva synes du om Mackies nye drakt, er den bedre eller dårligere? Og har du bestilt billett til premieren ennå?