Anthony Mackie kan ha røpet en gjesteopptreden i Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World skal ta MCU videre neste år, men actionfilmen med Anthony Mackie i hovedrollen kan også bringe tilbake noen kjente fjes. Det ser ut til at Mackie ved et uhell kan ha avslørt en stor overraskelse for filmen.

Advarsel: Mulige spoilere for Captain America: Brave New World fremover!

I et intervju med EW (via Gamespot) antyder Mackie at Hulk (portrettert av Mark Ruffalo) kan dukke opp i Captain America: Brave New World. Dette ble oppdaget av Austin Medeiros på Twitter. På spørsmål om hvordan 2008s The Incredible Hulk kunne være viktig for Captain America 4, Mackie svarte: "Det er en annen film, som han grønn, jeg er svart."

Det blir imidlertid interessant når Mackie fortsetter: "Og når og hvis han dukker opp," før Harrison Ford, som spiller Thaddeus Ross og Red Hulk i filmen, avbryter ham. Mackie svarer da: "Ikke Red Hulk, den andre Hulken. Det finnes flere Hulker. Så når han dukker opp..."

Om det er Mackie eller Ford som har uttalt seg feil, kan du selv prøve å bedømme ut fra klippet nedenfor. Det er verdt å merke seg at dette ikke er første gang ryktene har antydet at Hulk (den grønne) kan dukke opp i Captain America: Brave New World.