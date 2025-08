Anthony Mackie kritiserer Hollywoods frykt for originalitet

HQ

Anthony Mackie har lenge vært et kjent fjes i Hollywood, kjent for fremragende prestasjoner i 8 Mile, The Hurt Locker og, selvfølgelig, som Sam Wilson/Falcon i Marvel Cinematic Universe. Nylig ble han forfremmet til rollen som Captain America i Brave New World og spilte hovedrollen i Peacocks filmatisering av Twisted Metal, og Mackie er mer opptatt enn noensinne.

Men det har ikke hindret ham i å kritisere bransjens økende mangel på originalitet. I forkant av Twisted Metals andre sesong uttrykte Mackie sin bekymring :

"For å være ærlig synes jeg det er mangel på friske og nye ideer [i Hollywood] ... Nå er det bare sånn: 'Vi trenger etablert IP'."

Han utdypet at studioene ofte søker prosjekter med et innebygd publikum for å unngå å få skylden hvis et prosjekt mislykkes:

"Så hvis det ikke fungerer, kan vi gå til sjefen vår og si: 'Hei, det var berettiget', så Musen [Disney] kan ikke sparke deg."

Mackies kommentarer treffer en nerve i en tid der originale historier ofte blir forbigått til fordel for rebooter, oppfølgere og spilladapsjoner. Kritikken hans reiser et viktig spørsmål: Hvor lenge vil publikum akseptere resirkulert innhold fremfor kreativ risiko?