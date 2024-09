Anthony Mackie og Morena Baccarin møter skremmende skapninger i Elevation

Anthony Mackie har blitt en ganske travel mann etter at han overtok skjoldet og ble den neste Captain America. Skuespilleren finner likevel tid til å medvirke i mindre filmer, og en av dem får vi se i november, der han sammen med Morena Baccarin dukker opp i Verticals Elevation.

Denne filmen handler om en enslig far og to kvinner som forsøker å reise gjennom Rocky Mountains i USA, samtidig som de jakter på og håndterer skremmende vesener som har tatt en ung gutt.

Elevation har premiere 8. november 2024, og du kan se traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

Sammendrag: "I de postapokalyptiske Rocky Mountains våger en enslig far og to kvinner seg ut fra tryggheten i hjemmene sine for å møte monstrøse skapninger for å redde livet til en ung gutt."