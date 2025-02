Anthony Mackie vil ikke at Sam Wilson noen gang skal ta superserumet

HQ

I den første delen av MCU er det super-serumet som gjør at Captain America kan stå opp mot guder og milliardærer og andre vesener med superkrefter. Det gir ham kanskje ikke Hulkens eller Spider-Mans styrke, men det gjør at han kan holde følge. Interessant nok er det noe den nye Captain America, Sam Wilson, ikke har bestemt seg for å ta.

I en samtale med Comicbook.com snakket Anthony Mackie om hvorfor han mener at Sam Wilson ikke bør ta superserumet, og hans grunner er ganske overbevisende. "Jeg tror at hvis du ser på Sam, så er Sam enhver manns Captain America", sa han. "Ideen om at han er en helt vanlig fyr som har blitt kastet inn i en lederstilling, er noe vi alle kan identifisere oss med, noe vi alle kan relatere oss til. Så jeg tror det er viktig at han ikke får serumet, for da blir det ikke lenger mulig for noen av oss å være Captain America."

For å være rettferdig mot Wilson, selv uten superserumet, har han fortsatt vingene sine, en sterk evne til nærkamp og et skjold av vibranium, så han er ganske godt utstyrt. Det faktum at han til og med kan stå imot den røde Hulken uten serumet er svært imponerende, men vi får se om det dukker opp en trussel i fremtiden som krever at Wilson bruker serumet.