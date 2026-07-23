Anthony Marciano, regissør av « The American Dream: «Dette er ikke en film om basketball

The American Dream (Le Rêve américain) er en film om basketball og om NBA, men samtidig er dette ikke bare en film om basketball. Det er en hjertevarm historie om vennskap, om anstendige, ærlige og gode mennesker som prøver å oppfylle drømmen sin. Og drømmen deres er å hjelpe andre med å oppfylle sine drømmer.

Filmen er inspirert av den virkelige historien om Jérémy Medjana (spilt av Raphaël Quenard i filmen) og Bouna Ndiaye (spilt av Jean-Pascal Zadi), to venner som bestemmer seg for å si opp jobbene sine og bli basketballagenter, for å hjelpe unge talenter – mange av dem med beskjedne røtter – til å bli basketballstjerner med det endelige målet å nå NBA, i tråd med «The American Dream.

Etter mange, mange tilbakeslag, hvor de nesten gikk konkurs, og til tross for at de knapt kunne engelsk, ble de til slutt svært suksessrike og respekterte agenter og representerte spillere som Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Didier Mbenga og, senest, Victor Wembanyama, den 22 år gamle «alien», førstevalget i draften i 2023, som ble NBA-runner-up i sin tredje sesong med San Antonio Spurs, og som nå er en av de mest kjente NBA-stjernene i hele verden, samt forsidestjerne på videospillet NBA 2K27.

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Regissert av Anthony Marciano, en 46 år gammel fransk regissør som også er kjent for Prime Video-komedieserien « Miskina, Poor Thing (2022), den fransk-belgiske samproduksjonen « Play (2019) og komedien « Robin Hood: The True Story (2015). Filmen hadde premiere i februar 2026 i de fransktalende landene Frankrike, Belgia, Sveits og Marokko, og har premiere i Spania, distribuert av DeA Planeta, denne fredagen 24. juli.

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Intervju med Anthony Marciano, regissør av « The American Dream (Le Rêve américain)

Vi hadde gleden av å snakke med Marciano før filmen hadde premiere i Spania. Han fortalte oss om inspirasjonskildene, hvordan han lærte seg om basketball for å lage denne filmen, hvorfor den til syvende og sist ikke er en film om basketball, og hva han synes om Victor Wembanyama, NBA-stjernen hvis enorme suksess og popularitet i Frankrike minner oss om hvorfor arbeidet til Medjana og Ndiaye er viktig.

Hva var det som trakk deg til denne virkelige historien? Hvordan kom du over den, og hvorfor fascinerte den deg?

Jeg er basketballfan, og hver gang jeg så bilder av franske basketballspillere, var det alltid de samme to personene i bakgrunnen, og jeg lurte på hvem de var. Så jeg prøvde å finne ut mer, og innså at de var agenter, og at de var franske.

For meg er alle franskmenn jeg ser som oppnår internasjonal suksess en inspirasjon, så jeg ville lese historien deres uten å vite om jeg kunne gjøre den om til en film. Utover basketballen hadde den alle ingrediensene til en film jeg ønsket å lage om vennskap og utholdenhet.

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Jeg kunne ikke engang fortelle om halvparten av tilbakeslagene de opplevde, fordi det ikke ville fått plass i filmen. Men det er imponerende at folk som møter så mange tilbakeslag klarer å reise seg igjen og prøve på nytt for tiende gang. Jeg elsker folk som har den mentaliteten; jeg synes det er veldig inspirerende. Og alt dette innenfor rammen av vennskap og lojalitet – det er verdier som jeg kan kjenne meg igjen i.

Jeg ville ikke lage en film om agenter eller representanter. Jeg er ikke interessert i kontrakter eller forhandlinger. Jeg ville lage en film om akkurat disse menneskene fordi jeg så historien deres, og jeg så en utrolig vennskapshistorie. De kunne ha gjort hva som helst annet, og jeg ville ha vært like interessert.

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Hvordan har mottakelsen av filmen vært i Frankrike, har den fanget oppmerksomheten til folk som ikke er interessert i basketball eller sport?

Tilbakemeldingene har vært utrolige. Jeg har aldri sett noe lignende. Reaksjonene har vært fantastiske. Men jeg tror folk var redde for å gå og se en film om basketball fordi de trodde de ikke var interessert i basketball.

Og det er derfor jeg vil at folk skal vite at dette ikke er en film om basketball, og at de som går for å se den sier: «Å, jeg trodde det var en film om basketball», at de tenker «Jeg visste ingenting om basketball, og jeg likte den så godt at jeg skal gå og se den igjen sammen med barna mine og foreldrene mine», fordi det er en film om vennskap og et menneskelig eventyr.

Har du noen filmer som har fungert som referanse eller som har påvirket deg, visuelt eller tematisk?

Visuelt sett alle de store amerikanske komediene fra 80-, 90- og 2000-tallet. For meg er dette mennesker som, da de var små, så på disse filmene. Så det er en amerikansk drøm. Jeg ønsket at filmen skulle minne om drømmen de hadde om USA. Derfor presenterer jeg et bilde som ligger nær det. Jeg har også laget et lydspor som gjenspeiler det.

Når det gjelder temaene jeg tar opp: Hvis jeg må snakke om sport, vil jeg nevne «Jerry Maguire», fordi den handler om fiaskoer, å komme seg på beina igjen, lojalitet og tar opp lignende temaer. Men inspirasjonskildene mine er ikke nødvendigvis knyttet til sport; kanskje vil jeg også nevne «The Intouchables». Jeg har latt meg inspirere av vennskap, av hvordan man bygger et team i livet, og av tusenvis av filmer om vennskap. Og av hvordan to mennesker kan overvinne utfordringer fordi de støtter hverandre.

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Var du redd for å lage en film om sportsagenter, som i utgangspunktet kanskje er mindre interessante for folk enn idrettsutøverne selv, og som ikke alltid har det beste omdømmet, og noen ganger blir sett på som folk som prøver å utnytte dem?

Jeg var interessert i tankegangen deres. Det er sant at de ikke oppførte seg som de fleste agenter. For det første gjør de det ikke for æren eller for pengene, men av lidenskap. Fordi det er noe som lever i dem, som alltid har vært deres lidenskap. Og de kan ikke se for seg å gjøre noe annet.

Men utover det er de mennesker med verdier. Og det er for eksempel mange av disse klientene som svikter dem. Vel, de kunne ha saksøkt dem for å få pengene sine tilbake, men det gjorde de aldri. De ser alltid fremover mot å signere den neste spilleren.

De gikk aldri inn i garderobene for å prøve å stjele spillere fra andre agenter eller representanter, noe som ofte skjer. Noen synes det er vanskelig å la spillerne sine være igjen i USA når de selv er i utlandet, fordi de vet at så snart de forlater en kamp, prøver andre agenter å få dem over til andre klubber. De har aldri operert på den måten; de har alltid vært ærlige mennesker. Og det er derfor dette ikke er en film om sport eller om agenter, men om gode mennesker.

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Tror du at tilstedeværelsen av flere franske spillere i NBA, og nå spesielt med Wembanyama, har bidratt til at basketball har blitt mer populært i Frankrike?

Basketball har aldri vært en særlig populær sport i Frankrike, men siden OL og siden Wemby har den begynt å bli mer populær, og nå har han til og med nådd de høyeste nivåene i NBA, med NBA-finalene, og alt dette har en enorm innvirkning. Og jeg vet at basketball vokser mer og mer i Frankrike og over hele verden, og jeg tror NBA har oppnådd en anerkjennelse som aldri har vært større.

Jeg tror Wemby har mye å si for det, at han får folk til å drømme. For utover å være en idrettsutøver med tekniske ferdigheter, er han en person som er balansert, som har interessert seg for mange ting, som har menneskelige verdier og respekt, og som har en annen type intelligens som sjelden finnes i idretter som er svært fokusert på akkurat det aspektet.

Det er ikke mange fransk-eide lag i EuroLeague eller i de europeiske toppligaene, og de beste spillerne fra Frankrike drar til USA. Synes du det er bra, eller ønsker du at det skal endres?

Jeg tror alt kommer til å endre seg veldig snart. Det snakkes alltid mye om at NBA skal starte opp i Europa, og jeg tror det vil snu opp ned på situasjonen og bli en konkurrent til EuroLeague. Vi kan få lokale lag som også er NBA-lag, og alle vil ha nytte av det.

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Hvordan filmet du NBA-draften i 2005, var det teknisk komplisert?

Det er den vanskeligste scenen, teknisk sett, fordi det er én enkelt opptak. Vi filmet den i et stadion, kameraet hang fra taket og roterte 360 grader i ett eneste opptak. Det er utfordrende for alle – statister, kameraer og skuespillere. Vi måtte alle trene mye fysisk, det var ganske komplisert. Jeg måtte også gjenskape hele stadionet, hele tribunen fra 2005, i 3D.

Var det vanskelig å finne informasjon om hvordan NBA-bransjen fungerer?

Jeg er ikke akkurat noen NBA-ekspert; jeg visste ikke noe om draften eller noe slikt. Jeg hadde ikke tilgang til noen som kunne fortelle meg om det. Jeg tok kontakt med folk på nettet, på Instagram, som hadde basketballkontoer. «Kan du fortelle meg hvordan draften fungerer? Kan du fortelle meg hvordan kombinasjonene fungerer?» Jeg prøvde å få tak i informasjon til manuset mitt, fordi jeg ikke hadde den informasjonen.

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NBA-draftscenen, der de ivrig venter på å få vite om de har blitt valgt av et lag, er en av de mest dramatiske i filmen. Skjer det virkelig slik du viser i filmen?

Ja. Jeg dro til New York for å være til stede under et draft, og de tok med seg to spillere, Tidjane Salaün og Melvin Ajinça. De var to svært forskjellige spillere. Den ene hadde store forventninger, den andre ikke fullt så store. Så vi fikk se begge sider. Vi så den spektakulære siden av spilleren som var blant de ti beste. (Salaün ble valgt som nummer seks i 2024-draften).

Og vi så også den som satt og ventet i en bar, mens han så på TV og håpet at de skulle rope opp navnet hans. Så vi opplevde den scenen sammen med dem. Og helt på slutten, da de ropte opp nummer 51 og kunngjorde navnet hans (Ajinça), så vi hvordan det er å være med i første runde, hvordan det er å være med i andre runde, eller hvordan det er å ha så store forventninger rettet mot seg og så ende opp tomhendt.

Victor Velter / ShutterStock

Til slutt, for å komme tilbake til Victor Wembanyama: Hvorfor tror du akkurat denne spilleren har inspirert så mange i Frankrike?

For meg er han en utrolig inspirasjon for unge mennesker fordi han er et godt forbilde. Han er en spiller som oppfører seg veldig bra, som er omtenksom, som er sympatisk, som er interessert i mange ting, som leser bøker, som spiller sjakk, som respekterer andre spillere, og som har mange dyder som viser at suksess i livet ikke handler om å ha den nyeste klokken eller kjøre den nyeste bilen. Jeg synes han er et fantastisk forbilde for unge mennesker. Man trenger ikke å vise frem Ferrarien sin; å spille sjakk og lese en bok er også veldig viktig.

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The American Dream (Le Rêve américain) hadde premiere 18. februar 2026 i Frankrike og 24. juli 2026 i Spania. Filmen har foreløpig ingen premieredato i Storbritannia.