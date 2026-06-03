Anthony Starrs Homelander-drakt auksjoneres bort, og det nåværende budet er på 10 000 000 000 dollar.

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Nå som The Boys offisielt er avsluttet, trenger ikke Prime Video de forskjellige kostymene og rekvisittene som ble laget for å gi liv til serien, og de kaster ikke bort tid på å få disse gjenstandene av hendene heller.

Propstore er vertskap for en auksjon med The Boys-tema der massevis av gjenstander fra serien er tilgjengelig for å legge inn bud på. Det er skuespillerkostymer for Queen Maeve, Black Noir, Soldier Boy, Firecracker, A-Train og flere, pluss rekvisitter som inkluderer Soldier Boys skjold, Ryans VoughtStation 5-konsoll og russisk propaganda. De fleste av disse gjenstandene selges for hundrevis eller tusenvis av dollar, som de nåværende budene klokker inn, men den virkelige kronjuvelen er Anthony Starrs Homelander-kostyme, det viktigste, som for øyeblikket er satt til å selge for en astronomisk avgift.

Det nåværende budet på drakten er på hele 10 000 000 000 000 dollar, selv om dette kan endre seg ettersom det fortsatt er 27 dager igjen av auksjonen. Så ja, du har fortsatt litt tid på deg til å samle sammen noen kroner og legge inn et høyere bud... Det er også sannsynlig at dressen ikke vil bli solgt for så mye, og at det er en spøk av noe slag, ettersom det ville gjøre den til tidenes dyreste underholdningsmemorabilia med en astronomisk margin.

Det bør også bemerkes at denne auksjonen regnes som "Part 1", noe som tyder på at enda flere memorabilia og kostymer vil bli solgt i fremtiden.

Ville du betalt 10 000 000 000 000 dollar for Homelander-kostymet?