Anthropic må betale 1,5 milliarder dollar etter å ha misbrukt regnskapene til å trene en AI-chatbot

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Etter et gruppesøksmål anlagt av misfornøyde forfattere og forlag på grunn av Anthropics misbruk av opphavsrettsbeskyttede bøker, skal selskapet betale 1,5 milliarder dollar i et forlik. Forliket ble først inngått mellom begge parter i september i fjor, men ble godkjent av den amerikanske distriktsdommeren Araceli Martinez-Olguin denne uken.

Ifølge Reuters er dette det største kjente forliket i en amerikansk opphavsrettssak, etter at forfattere og forlag saksøkte Anthropic da selskapet ble anklaget for å ha brukt opphavsrettsbeskyttet materiale til å trene sin AI-chatbot Claude. Dette kan virke som en seier for forfattere som ikke ønsker at bøkene deres skal brukes til AI-trening, men i fjor konkluderte retten med at trening av AI på bøker ble ansett som «fair use», slik Anthropics visegeneraldirektør Aparna Sridhar har påpekt.

«Vi er glade for at mer enn 91 % av forfatterne og forlagene som omfattes av forliket, har gjort krav på sin andel av utbetalingen, og vi ser frem til å få denne saken avsluttet,» sa Sridhar.

På den andre siden av rettssalen sa forfatternes hovedadvokat, Justin Nelson: «Dette er den største kjente opphavsrettsoppgjøret i historien. Vi ser frem til å foreta utbetalinger til gruppen så raskt som mulig.»

Opplæringen av chatboten Claude ved hjelp av bøkene ble ansett som lovlig bruk, men det ble konstatert at Anthropic hadde lagret mer enn 7 millioner piratkopierte bøker i et sentralt bibliotek, noe som ikke kunne rettferdiggjøres som et middel for å trene Claude.