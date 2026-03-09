Anthropic saksøker Pentagon etter svartelisting

HQ

Anthropic, det USA-baserte selskapet for kunstig intelligens, har gått til søksmål i California for å hindre Pentagon i å sette selskapet på en svarteliste over nasjonale sikkerhetsleverandører. Selskapet hevder at utpekingen er ulovlig og bryter med ytringsfriheten og rettssikkerhetsrettighetene.

Som de sier (via Reuters): "Disse handlingene er uten sidestykke og ulovlige. Grunnloven tillater ikke myndighetene å bruke sin enorme makt til å straffe et selskap for dets beskyttede ytringer."

Striden begynte etter at Anthropic nektet å fjerne beskyttelsestiltakene som hindrer at AI-modellene deres brukes til autonome våpen eller innenlands overvåking. Forsvarsminister Pete Hegseth utpekte Anthropic som en nasjonal sikkerhetsrisiko. President Donald Trump beordret også en seks måneder lang utfasing av Anthropic fra offentlige kontrakter.

Administrerende direktør Dario Amodei understreket at Anthropics AI ikke er pålitelig nok for autonome våpen, og advarte om at bruk av den til innenlands overvåking ville være i strid med grunnleggende rettigheter. Utfallet av søksmålet kan skape presedens for hvordan AI-selskaper forhandler om restriksjoner på militære anvendelser av teknologien deres. Vi må vente og se hvordan situasjonen utvikler seg...

