Anthropics Claude topper app-listene etter Pentagons svarteliste

AI-chatboten Claude har steget til topps på appbutikkrangeringene i USA etter å ha blitt svartelistet av Pentagon. Claude er utviklet av Anthropic og klatret til førsteplass blant gratis iPhone-apper i USA, og gikk forbi ChatGPT, etter at forsvarsdepartementet kuttet båndene til selskapet.

For de som ikke er kjent med dette, kan det nevnes at økningen kom etter et offentlig sammenstøt mellom Anthropic og Trump-administrasjonen. Forsvarsminister Pete Hegseth stemplet firmaet som en " leverandørkjederisiko" etter at administrerende direktør Dario Amodei nektet å lette restriksjonene på bruken av AI for masseovervåking eller helt autonome våpen. President Donald Trump kritiserte selskapet på sosiale medier, og Pentagon inngikk i stedet en avtale med OpenAI om å levere AI-verktøy til klassifiserte militære nettverk.

Til tross for (eller kanskje på grunn av) striden, rapporterte Anthropic om rekordstor vekst (via Sensor Tower og Downdetector). Selskapet sa at daglige påmeldinger nådde rekordhøye nivåer i forrige uke, selv om økningen kortvarig forårsaket tjenesteavbrudd midt i det de kalte " enestående etterspørsel." Analytikere bemerker at episoden har gjort en politisk kamp om AI-etikk til et kommersielt løft, med brukere som strømmer til Claude mens debatten intensiveres om hvordan kunstig intelligens skal distribueres i nasjonal sikkerhet ...