Anti-cheat-programvaren Denuvo fjernes fra Hi-Fi Rush på PC

Tango Gameworks har avslørt at den anerkjente actiontittelen Hi-Fi Rush ganske snart vil gjennomgå en ganske betydelig endring, i hvert fall på PC. Utvikleren har bemerket at innen midten av januar vil det være nødvendig for alle spillere på plattformen å installere en ny oppdatering, ettersom anti-cheat- og anti-manipuleringsprogramvaren Denuvo blir fjernet fra tittelen.

Som bekreftet i et nylig oppdateringsinnlegg, blir vi fortalt at denne oppdateringen ikke vil ha noen innvirkning på spillingen, og at de proprietære anti-manipuleringsfunksjonene vil forbli på plass, bortsett fra at spillet nå ikke også vil håndheve den ganske påtrengende programvaren for alle som ønsker å sjekke den ut på PC.

Tango forklarer: "Denne justeringen er ment å gi et mer stabilt og effektivt servicemiljø. Vi setter stor pris på alle spillere som fortsetter å støtte spillet gjennom legitim bruk."

PC-spillere må ha installert oppdateringen innen 15. januar kl. 15:00 GMT/16:00 CET hvis de ønsker å fortsette å spille spillet på plattformen.