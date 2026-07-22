Antidopingprøver i Tour de France fører til klager blant syklistene og noen beskyldninger om juks

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Antidopingtestene i Tour de France 2026 fører til klager fra rytterne, noe som også rytterforbundet CPA har gitt uttrykk for, ettersom noen har blitt utsatt for overraskelsestester midt på natten, noe som har forstyrret søvnen og restitusjonen deres. To av dem var ledere i rittet, Tadej Pogacar (kl. 05.00) og Jonas Vingegaard (kl. 02.00) i løpet av natten fra lørdag til søndag; Vingegaard krasjet i den påfølgende etappen, noe som tvang ham til å trekke seg.

Team Visma-sjefen ønsket ikke å trekke en direkte sammenheng mellom den uanmeldte nattkontrollen som forstyrret Vingegaards restitusjon og hans krasj mindre enn 24 timer senere, men sa at de selektive kontrollene skaper urettferdig konkurranse, og antydet at rittet kan være «rigget.

Ifølge CyclingWeekly var ikke Pogacar og Vingegaard de eneste rytterne som ble vekket midt på natten for overraskelseskontroller under denne Tour de France. For eksempel fortalte Matej Mohoric fra Bahrain Victorios til det slovenske nettstedet Sportal, via RMC Sport, at laget også hadde blitt utsatt for tester klokka 05.00, og beklaget at det «frarøver oss hvile og krever mye energi», at de må betale for det andre syklister har gjort tidligere, og kritiserte mangelen på likebehandling, idet han hevdet at «denne franske rytteren, som ligger godt an i sammenlagtstillingen, ble ikke utsatt for denne testen», med henvisning til Paul Seixas.

Det internasjonale testbyrået (ITA) bekreftet at alle de andre rytterne som ikke tidligere hadde blitt testet, gjennomgikk obligatoriske dopingtester mandag ettermiddag–kveld, en hviledag i rittet, i løpet av de vanlige testtidene (kl. 20–23), selv om noen ryttere allerede sov.

Ifølge Cycling Weekly krever overraskelsestester om natten tillatelse fra en dommer, og det må foreligge tilstrekkelig tvil og mistanke rundt en rytter for at tillatelsen skal godkjennes. Dette er grunnen til at mange ryttere klager over at ITAs tilnærming under denne Tour de France er merkelig og overdreven.