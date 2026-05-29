Antimafia-etterforskere beslaglegger verdier for mer enn 200 millioner euro fra den avdøde mafiabossens nettverk

Myndighetene i Italia har beslaglagt verdier for mer enn 200 millioner euro, inkludert villaer, biler og kontanter, i tillegg til en mengde andre gjenstander fra nettverket til den sicilianske mafiabossen Matteo Messina Denaro.

Ifølge BBC er det antatt at midlene er kulminasjonen av fire tiår med narkotikahandel knyttet til den tidligere lederen av Cosa Nostra-gruppen. Messina Denaro døde i 2023, etter at han ble arrestert etter mer enn tre tiår på rømmen. Han var dømt til livstid for flere drap, og hadde blitt dømt for å ha kidnappet og drept en 12 år gammel gutt, som var sønn av en mafiamann som hadde blitt en informant.

Tre personer er arrestert, og åtte firmaer er identifisert som en del av beslagleggelsen, deriblant eiendomsselskaper. Giovanni Melillo, leder for den nasjonale påtalemyndigheten mot mafiaen, sa at beslaget "har som mål å forhindre en reformasjon av en kriminell organisasjon som eksisterte inntil for få år siden".

"Å beslaglegge denne formuen betyr å fortsette oppløsningsprosessen [av den kriminelle gruppen] og prosessen med å reetablere strukturer som er i stand til å projisere Cosa Nostras fulle skremmende makt og økonomiske og sosiale innflytelse på global skala", sa han.