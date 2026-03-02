Antirasismeprotokollen ble aktivert i LaLiga-kampen mellom Elche og Espanyol da Rafa Mir fornærmet Omar El Hilali

HQ

Et nytt tilfelle av rasistiske fornærmelser, som ligner på saken mellom Prestianni og Vinícius, fant sted i LaLiga forrige helg, da Elche-spissen Rafa Mir angivelig fornærmet Espanyol-forsvareren Omar El Hilali i det 78. minutt. Det skjedde under 2-2-kampen på søndag, da dommeren krysset armene for å aktivere antirasismeprotokollen. Ifølge El Hilali, som er født i Spania av marokkanske foreldre, sa Mir at han "hadde kommet i en jolle".

Dommeren hørte det ikke, men etter at El Hilali informerte ham, satte han kampen på pause i tre minutter. På grunn av mangel på bevis, fordi Mir holdt seg for munnen, ble kampen gjenopptatt, og Mir scoret et mål minutter senere.

Nå kjemper begge klubbene for sin versjon av hendelsene: Mir har sagt at han ikke sa noe slikt, og i stedet sa han til ham "Jeg kommer til å rive hodet av deg". Voldelig, ja, men ikke rasistisk. Mir, som er utlånt til Elche fra Valencia, ble anklaget for seksuelle overgrep i 2024, og høyesterett i Valencia sa i fjor at det er bevis for at han er skyldig.

Denne hendelsen ble bare andre gang antirasismeprotokollen, som fører til at kampen blir midlertidig avbrutt, har blitt aktivert i LaLiga for rasistiske fornærmelser fra en spiller til en annen, siden protokollen ble lansert i 2019, ifølge El País. Første gang var i april 2021, da Juan Cala fornærmet Mouctar Diakhaby.