HQ

Mange har vært nysgjerrige på når Avatar: The Way of Water vil finne veien til Disney+, så det er litt morsomt at en av selskapets andre store filmer kommer bare tre måneder etter at den hadde premiere på det store lerretet.

Traileren nedenfor avslører at Ant-Man and the Wasp: Quantumania blir tilgjengelig på Disney+ 17. mai, noe som betyr at vi bare er tre uker unna å nyte den hjemme til tross for at Avatar 2 er to måneder eldre ...