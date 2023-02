Ant-Man and the Wasp: Quantumania lider en stor billettkontor nedgang på sin andre helg

HQ

Samtalen rundt MCU en liten stund har ofte vært opptatt av om dagens filmer og TV-serier kan matche suksessen til de tidligere superheltfilmene. Med Ant-Man and the Wasp: Quantumania som innledet Kang-epoken, virker det som om dette kunne ha vært en minirenessanse for Marvel.

Men i stedet har filmen sett seg selv lide gjennom stort sett middels anmeldelser, og nå har den sett den verste andre helgenedgangen for noen MCU-film på billettkontoret.

Fallet for Ant-Man and the Wasp: Quantumania fra første helg til andre er 69% i USA. Filmen gikk fra å håve inn 106 millioner dollar til bare å legge til 32.2 millioner dollar i sin andre helg.

Dette setter den bak slike som Thor: Love and Thunder, som så en nedgang på 67% i sin andre helg. Black Widow klarte seg enda bedre til tross for at den samtidig ble utgitt på Disney+.

