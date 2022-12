Ant-Man and The Wasp: Quantumania ser frem og tilbake i tid med ny trailer

HQ

Til tross for at Ant-Man and The Wasp: Quantumania er nærmere enn både Guardians of the Galaxy Volume 3 og Indiana Jones and the Dial of Destiny er det faktisk førstnevnte som viser minst nytt i sin nye trailer.

Over halvparten av kveldens to minutter lange trailer fungerer tross alt som en slags oppsummering av hva Scott Lang og gjengen har gått gjennom siden han først ble introdusert i Marvel Cinematic Universe for sju år siden. Deretter får vi noen glimt av hva som faktisk venter når den lille familien får Kang sin oppmerksomhet i Ant-Man and The Wasp: Quantumania den 17. februar.