Antoine Fuquas Michael Jackson-biografi får en lanseringsdato 18. april 2025.

Biografier er i vinden for tiden, og det var derfor naturlig at selveste King of Pop snart skulle få en. Lionsgate har nettopp kunngjort at biografifilmen om Michael Jackson, Micheal, får global kinopremiere 18. april 2025.

Produksjonen av filmen, som er regissert av Antoine Fuqua, starter 22. januar. Innspillingen var opprinnelig planlagt å starte i fjor, men ble forsinket på grunn av SAG-AFTRA-streiken. Når det gjelder distribusjon, er det Lionsgate som lanserer filmen i USA, mens Universal står for den globale distribusjonen.

Filmen er produsert av Graham King fra Bohemian Rhapsody og har Michaels nevø Jaafar Jackson i hovedrollen. Manuset er skrevet av manusforfatter John Logan, som tidligere har jobbet med filmer som Skyfall, Alien: Covenant og Gladiator.

Takk, Deadline.