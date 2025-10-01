Antoine Griezmann blir første Atlético de Madrid-spiller til å score 200 mål under 5-1-seieren over Frankfurt

HQ

Atlético de Madrid har gjort en helomvending den siste uken: fra den verste LaLiga-debuten noensinne for trener Cholo Simeone, til tre strake seire, inkludert en 5-2-seier over Real Madrid i derbyet på lørdag i LaLiga, og en 5-1-seier mot Eintracht Frankfurt i Champions League. Alle på hjemmebane, Riyadh Air Metropolitano, slik at Antoine Griezmann kunne feire sitt rekordstore mål nummer 200 sammen med fansen.

Det er lenge siden franskmannen ble tidenes toppscorer i Atlético de Madrid. Den forrige rekorden innehas av Luis Aragonés, som scoret 172 mål mellom 1964 og 1974. Men nå har han altså nådd det magiske tallet 200 mål, oppnådd på 453 kamper siden han kom til klubben i 2014 (selv om han tilbrakte noen år i Barcelona i mellomtiden).

"Jeg er så glad og stolt over å ha nådd den milepælen. Med hardt arbeid, kona mi hjemme og barna som har vært til stor hjelp, klarte vi å oppnå det sammen, og vi skal fortsette med det", sa Griezmann til Movistar etter kampen.

Griezmann scoret 3-0 rett før pause i tirsdagens kamp, en gave fra Julián Álvarez. Laget klarte å vinne 5-1 og ta sine første tre poeng i Champions League.