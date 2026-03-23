Antoine Griezmann forlater Atlético de Madrid og går til Orlando City i juni

Antoine Griezmann forlater Atlético de Madrid denne sommeren og går til Orlando City og Major League Soccer, melder spanske medier. Det vil ikke skje midt i sesongen, slik Orlando ønsket og Atleti fryktet, men avtalen vil faktisk skje i juni 2026, og avslutter Griezmanns strålende karriere i Atlético de Madrid, hvor han ble klubbens toppscorer gjennom tidene.

Nå som den hjemlige ligaen har stoppet, og ikke har internasjonale plikter, etter å ha trukket seg fra det franske landslaget i 2024, vil Griezmann reise til Orlando for å signere sin nye avtale med "løvene", kallenavnet på Orlando City SC, et lag som ble grunnlagt i 2010 og ble med i MLS i 2015. Men før han slutter seg til Orlando City midt i MLS-sesongen, skal Griezmann avslutte sesongen med Atleti, hvor han skal kjempe om Copa del Rey-tittelen i en finale neste måned, og mot Barcelona i kvartfinalen i Champions League.

Orlando City har vunnet én tittel, US Open Cup (den eldste fotballturneringen i USA, fra 1914). I MLS var deres beste plassering etter sesongen semifinalen i 2024, og året før endte de på andreplass i den ordinære sesongen.