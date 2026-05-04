Antonelli og Sinner gjør det igjen: Tredje dobbeltseier i 2026

Søndag 3. mai skjedde det igjen: Jannik Sinner vant nok en ATP Masters 1000, Madrid Open, og Andrea Kimi Antonelli vant nok et Formel 1-grandprix, Miami GP. Det har blitt en trend i år: Dette er tredje gang disse to italienerne vinner titler på samme dag.

15. mars vant Antonelli den kinesiske Grand Prix og Sinner vant Indian Wells. 29. mars vant Antonelli Japan Grand Prix og Sinner vant Miami Open. Og 3. mai vant Sinner i Madrid, og ble den første mannen som vant fem Masters 1000-titler på rad: Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo og Madrid. Nå har han som mål å slå Djokovics rekord fra 2015, da han vant seks Masters 1000-titler på én sesong, og han har bekreftet at han vil delta i Roma.

Og Antonelli, som bare er 18 år gammel, har blitt den første føreren i F1-historien som har konvertert sine tre første poles i karrieren til seire, og har nå vunnet tre løp på rad, og leder F1-tabellen med 20 poengs forsprang på Mercedes-teamkameraten George Russell.

Sinner har som neste mål å erobre Rome Open, som starter denne uken, med sikte på en finale søndag 17. mai, mens Antonellis neste løp blir Canadian Grand Prix den 24. mai.