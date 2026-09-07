Antonelli skrev historie med seieren i det italienske Grand Prix: fra 19. startplass til nok en seier

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Hvis det fortsatt var noen tvil om at denne Formel 1-sesongen tilhører Andrea Kimi Antonelli, fjernet den italienske føreren dem alle da han vant det italienske Grand Prix søndag, med start fra 19. plass, og klatret helt opp til førsteplassen, forbi lagkameraten og favoritten George Russell.

Antonelli vant og ga de lokale fansen i Monza sin første hjemmemester siden Ludovico Scarfiotti, den siste italieneren som vant det italienske Grand Prix, for Ferrari i 1966. Russell ble nummer to og Max Verstappen nummer tre, etterfulgt av de to McLaren-førerne Lando Norris og Oscar Piastri, mens Lewis Hamilton endte på sjetteplass; hans Ferrari-lagkamerat Charles Leclerc krasjet og forårsaket rødt flagg i løpet.

Ved å vinne løpet fra 19. startplass, etter en straff for å ha brukt for mange motorer denne sesongen, var dette den nest lengste startposisjonen noen fører har hatt ved seier i et Grand Prix, kun bak John Watson i 1983, da han vant i Long Beach fra 22. startplass.

Seieren utvidet Antonellis ledelse fra 59 til 66 poeng over Russell med ti løp igjen, og serien fortsetter denne uken med det første spanske Grand Prix i Madrid.