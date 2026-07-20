Antonelli tar nok et stort sprang i F1-mesterskapet, og Hamilton går forbi Russell

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Andrea Kimi Antonelli har svart på presset fra George Russell og Lewis Hamilton, som førte til at hans enorme ledelse fra starten av Formel 1-mesterskapet ble redusert til «bare» 25 poeng etter at han kun scoret poeng i ett av de tre siste løpene før Belgias Grand Prix forrige helg. Antonelli var raskest i kvalifiseringen og sikret seg seieren på Spa-Francorchamps, mens det denne gangen var Mercedes-lagkameraten hans som ikke fullførte løpet, etter en kollisjon med Hamilton.

Dette, kombinert med at Lewis Hamilton endte på fjerdeplass, betyr at Antonelli nå har et forsprang på 45 poeng til nummer to, som igjen er Hamilton, mens Russell faller ned til tredjeplass.

Det belgiske Grand Prix bekreftet også Charles Leclerc som en kandidat til den siste pallplassen, etter at han fulgte opp seieren i Silverstone tidligere denne måneden med en andreplass, mens Max Verstappen oppnådde sin tredje pallplass denne sesongen med Red Bull (hans beste resultat i år er fortsatt andreplassen i Østerrike).

Formel 1-stillingen 2026 etter Belgias Grand Prix:



Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 poeng

Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 poeng

George Russell (Mercedes) – 154 poeng

Charles Leclerc (Ferrari) – 126 poeng

Lando Norris (McLaren) – 103 poeng

Oscar Piastri (McLaren) – 92 poeng

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 91 poeng

Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 60 poeng

Pierre Gasly (Alpine) – 42 poeng

Liam Lawson (RB) – 39 poeng



Formel 1-mesterskapet fortsetter denne helgen med det ungarske Grand Prix, før det blir en måneds lang pause frem til 23. august, da det nederlandske Grand Prix går av stabelen i Zandvoort.