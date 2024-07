Antonio Banderas blir ranet av Jonathan Rhys-Meyers i The Clean Up Crew

Hvis du har lett etter en actionfilm med mindre budsjett å tygge deg gjennom relativt snart, så kan Sony Pictures bare ha et flott alternativ. Filmen er kjent som The Clean Up Crew, og i denne filmen spiller Jonathan Rhys-Meyers og Melissa Leo hovedrollene som et oppryddingsteam som oppdager en pengesekk på et åsted og bestemmer seg for å stjele den, og havner i søkelyset til Antonio Banderas' forbryterkonge og korrupte FBI-agenter som vil ha tak i saken av hver sine grunner.

The Clean Up Crew kommer på digitale plattformer den 20. august, og du kan se traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

Synopsis: "Når et ryddemannskap (Jonathan Rhys-Meyers, Melissa Leo) oppdager en koffert full av penger, må de lure en forbryterkonge (Antonio Banderas) og korrupte FBI-agenter som vil ha dem tilbake."