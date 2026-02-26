Antonio Tejero, leder av 23F, dør 93 år gammel

HQ

Antonio Tejero, den tidligere oberstløytnanten i Guardia Civil som stormet den spanske kongressen under det mislykkede kuppet i 1981, er død i en alder av 93 år, samtidig som det offentliggjøres avklassifiserte regjeringsdokumenter om forsøket på å styrte Spanias demokrati etter Francos fall.

Dødsfallet ble kunngjort av familiens advokat, Luis Felipe Utrera Molina, som deretter offentliggjorde en melding fra en av sønnene til den tidligere sivilgardisten (via El País):

"Det er med dyp sorg at jeg informerer deg om at i dag, 25. februar 2026, har min far, Antonio Tejero Molina, gått bort i selskap med alle sine barn, etter å ha mottatt de siste ritualene og velsignelsen fra hans hellighet Leo XIV. Jeg takker Gud uendelig for hans hengivne og sjenerøse liv for Gud, Spania og sin familie. Jeg ber om deres bønner for hans evige hvile. Jeg takker dere."

23F // Shutterstock

Tejero, som viftet med en pistol i kongressalen den 23. februar 1981, ble et symbol på kuppet, som ble forpurret da kong Juan Carlos nektet å støtte komplottet og beordret lojalitet til den konstitusjonelle regjeringen. Han ble dømt til 30 års fengsel, men sonet halvparten, og engasjerte seg senere i høyreekstreme politiske aktiviteter og protester, blant annet mot oppgravingen av Franco i 2019.

De nylig frigitte dokumentene avslører detaljer om kuppets bakmenn og etterretningstjenestens interne involvering, og viser hvordan noen av kuppmakerne forsøkte å minimere sitt eget ansvar og implisere kongen. Tejero var hele livet uten anger, og han fortsatte å støtte autoritære løsninger og ultrakonservative saker.