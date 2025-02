Anya Taylor-Joy avslører at hun drømmer om å bli en Na'Vi i en film Avatar

Mens vi ventet i over ti år mellom den første og den andre Avatar -filmen, kommer de nå mye raskere og tettere, og det er mange muligheter for skuespillere til å sette seg i motion-capture-utstyr og portrettere et massivt blått romvesen.

HQ

En skuespillerinne som har gjort det klart at hun ønsker å få James Cameron på banen, er Anya Taylor-Joy, som i et intervju med ET Online sa "det er liksom drømmen min å være Na'Vi ... Jeg så den filmen åtte ganger på rad en gang."

Som tidenes største kassasuksess er det ikke overraskende at skuespillere og skuespillerinner ønsker å bli involvert i Avatar. James Cameron ser ut til å ha planlagt mye av de fem første filmene, men kanskje er det plass til en Anya Taylor-Joy-komo et sted.