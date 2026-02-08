Anya Taylor-Joy er på flukt i Apple TVs elegante actionserie Lucky

Anya Taylor-Joy var en av Apple TVs største stjerner i fjor, da hun dukket opp sammen med Miles Teller i actionfilmen kjent som The Gorge. Snart kommer streameren og skuespilleren sammen igjen for et nytt actionprosjekt som ganske enkelt er kalt Lucky.

Dette er en serie som følger Taylor-Joys tittelkarakter, en svindler som må løpe for livet etter at et veldig lukrativt kupp går galt. Hun må flykte fra FBI og til og med fra en brutal forbryterboss, og i rollelisten finner vi Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor og Drew Starkey.

Lucky er basert på en roman med samme navn skrevet av Marissa Stapley, og handlingen er skissert som følger: "Når et millionkupp går galt, blir svindleren Lucky (Anya Taylor-Joy) tvunget til å legge ut på flukt. Forfulgt av både FBI og en hensynsløs forbryterboss må Lucky kjempe for livet - og en vei ut."

Premieren på Lucky er planlagt til 15. juli, og du kan se teaser-traileren for serien nedenfor.