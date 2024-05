Anya Taylor-Joy har bare 30 replikker i Furiosa: A Mad Max Saga

HQ

Ifølge en avsløring fra The Wrap har en av Furiosa: A Mad Max Saga sine to store stjerner, Anya Taylor-Joy, som som kjent spiller rollen som en ung Furiosa, bare 30 replikker i hele filmen.

Gode penger per ord da, med tanke på hva stjernen skal ha i lønn for å være med i filmen. Årsaken bak det hele er imidlertid ganske enkel hvis du spør filmens regissør George Miller. Hans svar på spørsmålet om hvorfor Furiosa er så stille var at han rett og slett mente at mer dialog ville få filmen til å føles langsommere.

Mottoet er rett og slett å sette kjerra foran hesten, og den 22. mai får vi se hvor godt Miller har lyktes.

