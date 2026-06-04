Anya Taylor-Joys kriminelle liv innhenter henne i Apple TV-dramaserien Lucky

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Et av de kommende store og spennende prosjektene som er planlagt for Apple TV, er Anya Taylor-Joys samarbeid med strømmegiganten (etter tidligere å ha jobbet med The Gorge), der hun spiller hovedrollen som en karrierekriminell hvis liv blir snudd på hodet etter at hun tilsynelatende blir forrådt av ektemannen sin.

Showet er kjent som Lucky og følger Taylor-Joys karakter med samme navn, og ser hvordan hun blir jaktet av rettshåndhevelse og gangstere, alt etter en jobb som konkluderte med at mannen hennes forsvant og tok poengsummen deres med seg.

Lucky er basert på boken med samme navn av Marrisa Stapley, og i tillegg til Taylor-Joy medvirker også Drew Starkey, Timothy Olyphant og Annette Bening.

Premieren er planlagt til 15. juli, med to episoder som slippes på denne datoen og deretter følges av ukentlige nye kapitler frem til sesongen avsluttes 19. august. For å få en forsmak på hva serien vil by på, kan du se den nye traileren for Lucky nedenfor.