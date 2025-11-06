Ape Escape 3 får vinylbehandling fra Cartridge Thunder

HQ

Vokstrollmennene hos Cartridge Thunder forbereder nok en retroutgivelse. En luksuriøs vinylboks med det komplette lydsporet fra Ape Escape 3 - den herlige Playstation 2-klassikeren, nå servert på fire blåmarmorerte voksplater. Alt kommer i en heftig boks - sammen med kunsttrykk og andre godbiter. Med andre ord - perfekt for samlere som vil kose seg og gjenoppleve litt herlig 2000-tallsnostalgi.

Men nostalgi er ikke billig, og boksen vil koste deg godt og vel 90 dollar, med planlagt utgivelse i første kvartal neste år. For alle europeiske kunder vil vi anbefale å gå over til Black Screen Records, hvor du kan forhåndsbestille boksen nå. Som alltid er opplaget begrenset - så førstemann til mølla gjelder.

Har du gode minner fra Ape Escape 3?