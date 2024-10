Åpen verden RPG Edens Zero vist under Xbox Partner Preview Konami har et mangaeventyr i vente for oss.

Dessverre er det ikke ofte lenger - selv om det ser ut til å endre seg sakte - at Konami har noe nytt å presentere, men under det nettopp avsluttede Xbox Partner Preview-arrangementet viste de frem Edens Zero. Hvis du tror det har noe med Hiro Mashimas manga og anime å gjøre ... har du helt rett. Dette er et rollespill med en åpen Sakura Cosmos-verden som du kan utforske i rollen som hovedpersonen Shiki Granbell. Som seg hør og bør i et rollespill, vil du gradvis møte flere karakterer som blir med i gruppen din. Edens Zero Sakura Cosmos er annonsert for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og du kan sjekke ut den nye videoen nedenfor. HQ