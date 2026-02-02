Apex Legends for Switch blir pensjonert i august

HQ

Hvis du spiller Apex Legends på Switch, virker det som om det er på tide å tenke på å oppgradere til et nyere format. På EAs offisielle nettsted sier Respawn Entertainment at denne versjonen vil bli stengt fra og med 4. august.

Når det er sagt, vil Switch 2-versjonen ikke bli påvirket, og du vil kunne "bruke alle eksisterende saldoer fra Nintendo Switch på Nintendo Switch 2" hvis du bestemmer deg for å oppgradere. De presiserer også :

"Alle spillernes fremgang, kjøp og inntekter er knyttet til deres individuelle EA-kontoer. Alt som er opptjent eller kjøpt, inkludert Apex Coins og kosmetikk, vil overføres til Nintendo Switch 2, selv om du kjøper Nintendo Switch 2 etter 4. august 2026. Vær oppmerksom på at i noen regioner krever lokale lover at du bruker digital valuta innen 180 dager etter kjøpet."

Dette betyr at hvis du kjøper en Switch 2 og fortsetter å spille, vil du ikke miste noe, og du trenger ikke å gjøre det før en bestemt dato. Den 4. august vil Switch bli avviklet, men kontoen din vil forbli slik at du kan gjenoppta karrieren din når du vil. Det understrekes også at ingen andre formater påvirkes av dette.