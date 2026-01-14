Apex Legends Global Series Year 5 Championship Anthem har blitt utgitt

HQ

I morgen markerer den offisielle begynnelsen av Apex Legends Global Series Year 5 Championship, det fremste arrangementet i konkurransekalenderen for esport. Det vil samle 40 av de beste lagene fra hele verden for noen intense dager med action der millioner av dollar står på spill, og hvis du er nysgjerrig på hvem som har kvalifisert seg, kan du se den informasjonen her.

Ellers, i et forsøk på å forberede fansen ytterligere og få dem til å glede seg til den store begivenheten, har nå hymnen til turneringen blitt sluppet. På samme måte som Riot Games gjør hvert eneste år med League of Legends World Championship, har Respawn tappet en musiker og gitt dem i oppgave å lage et spor basert på spillet, som artisten OZworld har blitt valgt for anledningen.

Låten som OZworld har laget heter Stim Up, og hvis du er nysgjerrig på å høre låten, kan du sjekke den ut nedenfor. Den er også tilgjengelig på alle musikkplattformer, så hvis du vil legge den til i en egen spilleliste, bør du kunne finne den på Apple Music, Spotify, og så videre.