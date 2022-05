HQ

Med tanke på den enorme suksessen til Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile og diverse andre store skytespill som har tatt steget til mobilen, så var det bare et spørsmål om tid før Respawn ville overføre Apex Legends til de mobile plattformene også. Og i fjor ble det altså avslørt at en dedikert mobilversjon var under utvikling hos Respawn selv med hjelp fra Tencent.

Etter en rekke tester på tvers av plattformer og landegrenser avslørte EA nylig at spillet faktisk vil bli lansert allerede i morgen, 17. mai. Mange har ventet tålmodig, men vi har faktisk hatt tilgang til det de siste ukene, og har spilt både Battle Royale og en rekke andre moduser, og alt tyder på at dette også kommer til å bli en stor hit.

Først og fremst er det kanskje viktig å slå fast overfor den mest hardbarka fansen at ikke mye har endret seg som sådan i overgangen fra større plattformer til mobiler. Det er riktig nok ikke fullt så mange Legends akkurat nå, og grafikken er ikke på langt nær like slående som på PC eller konsollene, men ellers ser det virkelig ut som seg selv. Du kan bruke et bredt spekter av våpen som R-99 SMG, Havok-riflen, 30-30 Repeater og unike som Kraber-sniperen, og det veldig bevegelsesorienterte gameplayet er også helt til stede her. Du kan spurte, gli, klatre og hoppe som i hovedspillet, og kombinere det med alle de forskjellige Legends-evnene (det er 10 karakterer akkurat nå, hvorav Fade faktisk er eksklusiv for mobil), som alle er skreddersydd for berøringskontroller, og da har du en ganske kompromissløs opplevelse designet fra bunnen av for plattformen.

Men det er faktisk ikke det som gjør Apex Legends Mobile utmerket i mine øyne. Det er nemlig slik at for å unngå å krympe spillerbasen, pleier mobilspillere ofte å bli kastet inn i samme pulje som konsoll- og PC-spillere, og det gjør at de oftest ikke har en sjanse. Det ser ut til at Tencent, EA og Respawn har vært meget bevisste på dette, så derfor eksisterer Apex Legends Mobile helt separat og har ikke det samme problemet.

Dette betyr ikke bare at du kun spiller mot andre mobilspillere, men at denne versjonen ikke kopierer det originale Apex Legends 1/1, og er heller utstyrt med sitt eget veikart, sine egne karakterer og sine egne dedikerte oppdateringer designet for å fikse spesifikke feil og balansere den aktuelle versjonen. Ikke nok med det, nettopp gjennom eksklusive karakterer som Fade sørger Respawn også for at spillet får dedikert innhold, og ikke bare utvannede mobilversjoner av "the real deal".

Akkurat nå er det kun Fade som er eksklusiv, en legende som spesialiserer seg på Phase-teknologi, og som kan teleportere rundt til tidligere besøkte steder, og til og med sende fiender inn i The Void med sin ultimate evne. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men det fungerer utmerket i praksis, og Fade har til og med sin egen historie og distinkte personlighet - her er det ikke spart på noe.

Så la oss oppsummere: Respawn har levert et spill som er gratis å spille, designet eksklusivt for mobil, og som har blitt lovet dedikert støtte gjennom et langt, omfattende veikart. Det er faktisk ganske spennende, og får deg til å føle deg ganske håpefull som spiller, ettersom det ser ut til å bevege seg mot strømmen som pleier å mildt sagt kaste rundt halvferdige mobilversjoner i håp om at de skal gå viralt en dag. Apex Legends har selv etter hvert bevist at det er blant de mest støttede aktive Live Service-prosjektene på markedet, og det er indikasjoner på at ambisjonen er at det samme skal gjelde for Apex Legends Mobile.

Det kan dog kun bli en suksess så lenge det er bra, men vår erfaring har vist at det vil være mye å elske for fansen. Ja, det er bare ett enkelt Battle Royale-kart tilgjengelig ved lanseringen, altså World's Edge, men det er flere moduser å bryne seg på. For eksempel har du Arena, Team Deathmatch og Ranking. Det er til og med Battle Royale Event-moduser. Poenget er at dette ikke bare er et Battle Royale-spill, men en flerspillerinfrastruktur som virkelig tilbyr mer enn gjennomsnittlig "cash grab".

Men ikke misforstå, det er fortsatt gamle spøkelser som spøker her, og sikting og skyting krever fortsatt mye tilvenning, slik det gjør i alle andre mobilbaserte skytespill. Det er imidlertid mulig å spille i tredjeperson i Apex Legends Mobile, noe som gjør det hele litt enklere. Det skal også sies at spillet er tungt for mobil, og som resultat vil det tappe batteriet veldig, veldig raskt. Testtelefonen vår, en iPhone 11 Pro, mistet 50% batteri på bare 45 minutter, og det var på HD og ikke UltraHD eller ExtremeHD som spillet også tillater.

Vi tok også en kikk på mikrotransaksjonene. Ja, de er her, som et "free-to-play"-mobilspill er det nesten vanskelig å forestille seg noe annet, men de er heldigvis rent kosmetiske, og det ser ikke ut til å være noen XP-boostere eller andre måter å få en fordel over andre spillere på.

Alt i alt er det vanskelig å ikke klappe Respawn på skuldrene. Enten du er en fan av Apex Legends eller ikke, vil jeg anbefale å prøve dette, siden det er morsomt, godt bygget og veldig enkelt å plukke opp og mestre.