Apex Legends Mobile ble annonsert for over et år siden, og er en utgave bygget fra bunnen av slik at den er 100% optimalisert for mobilformatet. Fansen har ventet spent på at denne utgaven skal lanseres, og nå har vi fått mer informasjon.

Apex Legends Mobile lanseres offisielt denne måneden. Denne versjonen vil beholde originalens free-to-play-formel, uten betalte elementer som gir spillere fordeler, men med helt eksklusive gjenstander, battle pass og tilbehør. "We're wrapping up soft launch and we've learned a lot about the game in a short period," sa Jordan Patz, designsjef for Apex Legends Mobile, sitert av VGC.

På mobil vil Apex Legends lanseres med totalt 10 legender og vil bringe tilbake klassiske kart som Kings Canyon og World's End. Denne versjonen vil imidlertid også inneholde "mobileksklusive spillmoduser og nye måter å spille med vennene dine på, samt nye måter å utforske Apex Legends-verdenen på."

Apex Legends Mobiles eksakte lanseringsdato er ennå et mysterium, selv om det muligens kan komme med Apex Legends: Saviours, den nye sesongen som starter 10. mai.