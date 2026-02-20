Apex Legends vil bli vist på Esports Nations Cup i november

HQ

Denne sommeren vil nok en gang bli dominert av Esports World Cup, en klubbbasert konkurranse som kjører i rundt syv uker i juli og august, alt i Riyadh, Saudi-Arabia. Men dette er ikke alt landet i Midtøsten har å by på, for i november etterfølges dette av Esports Nations Cup, en turnering som bytter ut klubbbasert action med nasjonale konkurranser der landene konkurrerer mot hverandre i en rekke ulike videospill.

Dette blir den første Esports Nations Cup, men det blir likevel en stor affære med action gjennom hele måneden i løpet av fire uker mellom 2. og 29. november. Esports World Cup Foundation har ivrig kunngjort de forskjellige spillene som vil presentere, og for dette formål vet vi nå at Respawns store kampkonge også vil bli omtalt.

Apex Legends vil være på Esports Nations Cup, og tilbyr en turnering som går mellom 26. og 29. november som en av de siste begivenhetene totalt. Totalt 40 nasjoner vil bli omtalt og stille lag som tjener kvalifisering ved å delta i kamper gjennom hele sommeren. 20 lag vil bli direkte invitert, 18 vil tjene invitasjoner gjennom disse kvalifiseringskampene, og ytterligere to vil presse seg inn via wildcard-posisjoner.

Vi får ikke vite hvor mye som vil stå på spill for dette arrangementet, men det er absolutt en annen stor begivenhet for Apex Legends fans å huske på i løpet av de ofte travle siste delene av kalenderåret for esport.