Apidya’s Special

Det oppstår en helt spesiell form for magi når man får sjansen til å vende tilbake til en tid som ligger utenfor ens eget minne. Å kjenne duften av et mørkt soverom fylt med Amiga 500-disketter og knitrende CRT-skjermer, selv om ens egen erfaring med originalen er minimal, er en fascinerende opplevelse. Det er nettopp denne typen kollektiv, digital nostalgi som utviklerne bak «Apidya Special» har satset på. De vil selge oss en tidsmaskin. Jeg kjøper billetten, setter meg godt til rette og lar meg gjerne rive med.

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Fisk, robotinsekter og stokkender er bare noen av skrekkene du vil møte i Apidya.

For alle som trenger en rask historielekse: originalen fra Kaiko ble utgitt i 1992 for Amiga og hadde en ganske særegen japansk estetikk. Tittelskjermen kalte det til og med Apidya II, til tross for at det ikke fantes noe tidligere spill. Det var en del av spillets lekne tilnærming til japansk spillkultur. Nå har denne sære insektsagaen funnet veien helt til Nintendo Switch, i form av et remake bygget fra grunnen av med 24-biters pikselgrafikk, i stedet for en enkel emulering.

Det første som slår meg – og får meg til å innse hvorfor Apidya har levd videre i minnene til så mange Amiga-spillere – er musikkarrangementet. Chris Hülsbecks legendariske lydspor er en ren fryd. Det er melodisk, progressiv Amiga-synth av aller høyeste kaliber. Midt i denne auditive euforien kan jeg ikke la være å rynke pannen og le høyt. Hvorfor i all verden syntes et tysk utviklerteam i 1992 at det var en god idé å inkludere en brutalt overdrevet, stereotyp stemme i spillets intro? Var den med i originalen? Det er et designvalg som er typisk for den tiden, og som har aldret med en merkelig blanding av sjarm og ren forvirring. Det setter unektelig tonen for det som skal komme. Den nye versjonen vender også tilbake til studioet med Hülsbeck, som har bidratt med nye studioarrangementer av den klassiske lydsporet.

Noen ganger er ledetrådene kamuflert i gresset – litt for realistisk.

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Dette eventyret har faktisk en konkret handling som rettferdiggjør all skytingen. Det er en uventet tragisk og mørk historie, med tanke på at den handler om insekter. Spilleren følger Ikuro, hvis kone Yuri har blitt forgiftet av den onde trollmannen Hexaae. For å redde sin elskede forvandler Ikuro seg til et insekt og drar inn i Hexaaes rike på jakt etter en motgift. Dette gir den ellers fargerike pikselfesten en tilfredsstillende, dramatisk 90-talls-kant.

Når insektet først tar til vingene, ligger fokuset på spillopplevelsen, og den kan best beskrives som et klassisk Gradius-spill med insekt-tema. Det strategiske våpensystemet går ut på å samle blomster for å flytte en markør langs en våpenbar nederst på skjermen. Dette tvinger meg til å ta stadige taktiske avgjørelser. Skal jeg aktivere de første oppgraderingene umiddelbart for å få raskere og kraftigere våpen, eller er det bedre å spare opp til noe enda kraftigere? For meg var dette noe jeg først innså etter altfor lang spilletid. Takket være spillets presise og responsive styring klarte jeg å kjempe meg gjennom nivåene i ganske lang tid uten denne luksusen i form av våpen. Å styre vår bevingede hevner føles responsivt og krever presisjon, noe som passer perfekt til sjangeren.

Nivåene er varierte og fulle av humor og sjarm. Å, og massevis av andre ting.

Originalen var kjent for sin høye vanskelighetsgrad, men Special har fått moderne alternativer som senker terskelen for å komme i gang betydelig. Dette betyr at flere kan finne et nivå som passer dem uten at kjernen i konseptet må ofres. Det er også rikelig med innhold for de som ønsker å finpusse ferdighetene sine. Fem tematisk forskjellige verdener, opptil fem nivåer per verden, 20 unike bosser, skjulte spesialnivåer og tilfeldige hendelser som nattmodus byr på mer variasjon enn jeg i utgangspunktet hadde forventet. I tillegg finnes det lokalt samarbeidsspill for to spillere, der den andre spilleren tar kontroll over sin egen bevæpnede følgesvenn.

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Det jeg setter mest pris på med denne Special Edition, er den enorme respekten som vises for det opprinnelige materialet. Det visuelle resultatet overgår langt det den gamle Amiga-maskinvaren kunne oppnå, uten at følelsen av originalen går tapt. Widescreen, nye parallakseffekter og moderne pikselgrafikk gjør miljøene betydelig mer levende. Samtidig kan jeg når som helst bytte til 4:3-modus og til og med bruke CRT-effekter med skannelinjer og fosforglød. Det er en fantastisk funksjon for alle som ønsker å komme nærmere følelsen fra 1992.

Husker du den gullfisken du ikke gidder å ta vare på og som du spylte ned i avløpet? Den planlegger hevn.

Ved første øyekast kan det være lett å avfeie dette som en kortvarig affære, noe sjangeren ofte har en tendens til å være i sin natur. Apidya Special byr på betydelig mer enn jeg hadde forventet. De fem verdenene, bossene, spesialbanene og de alternative hendelsene gir mange grunner til å komme tilbake, spesielt siden spillets kjernesløyfe er basert på å lære fiendens mønstre, forbedre reaksjonene dine og finne de riktige øyeblikkene for å bruke oppgraderingene dine. Det eneste lille irritasjonsmomentet er at visse miljøer av og til kan være litt vanskelige å navigere i, ettersom grønne fiender kan smelte sammen med vegetasjonen.

Sluttresultatet er rett og slett et godt spill, snarere enn et mesterverk. I en moderne kontekst er dette imidlertid en av spillets største styrker. Spillet krever ikke åtti timer av livet ditt, ingen sesongpass og ingen mikrotransaksjoner. Det krever reflekser, din kjærlighet til arkade-æraen og ønsket om å redde Yuri fra den onde Hexaae.

Historien er ikke et sentralt tema, selv om det dukker opp noen nydelige, pikselerte sekvenser nå og da.

Apidya Special er et kjærlig tilbakeblikk. Det er ikke helt perfekt, og visse elementer føles fortsatt tydelig forankret i en annen tid, men likevel klarer det å vekke en sterk lengsel etter en svunnen spilltid. For meg, som ikke har den samme personlige tilknytningen til originalen som mange Amiga-spillere, er det kanskje den største ros av alle. Jeg fikk aldri opplevd Apidya i 1992. Nå har jeg i det minste fått sjansen til å forstå hvorfor andre ser så varmt tilbake på dette tyskproduserte, japanskinspirerte spillet.