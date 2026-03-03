Åpningsløpet i World Endurance Championship utsatt på grunn av konflikten i Midtøsten

HQ

Konflikten i Midtøsten har ført til at Qatar 1812 km, det første løpet i World Endurance Championship, som etter planen skulle finne sted i Qatar på Losail-banen 28. mars, er avlyst. Det vil ikke bli flyttet til andre kretser, og i stedet starter WEC i Imola, med et 6-timers løp 19. april.

Løpet i Qatar vil bli flyttet til et senere tidspunkt i 2026-sesongen. Selvfølgelig, hvis konflikten tillater det. "FIA fortsetter å overvåke utviklingen i regionen, og våre tanker går til alle som er berørt av de siste hendelsene, og vi håper på ro, sikkerhet og en tilbakevending til stabilitet", sier Mohammed Ben Sulayem, president i Det internasjonale bilforbundet, i en pressemelding.

Utholdenhetsløpet, som arrangeres for første gang i 2024, har en maksimal tidsbegrensning på 10 timer og 355 runder rundt Lusail International Circuit (som også er vertskap for F1 Qatar Grand Prix), og fungerer som åpningen av FIA World Endurance Championship, som vil bestå av ytterligere syv løp, inkludert 24-timersløpet i Le Mans.

Formel 1-løpene i Bahrain (12. april) og Saudi-Arabia (19. april) er fortsatt uvisse, men hvis konflikten ikke deeskalerer i løpet av de kommende dagene (og det ser ikke ut til at den vil gjøre det), vil de sannsynligvis bli erstattet med Imola eller Portimao i kalenderen.