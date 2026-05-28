Apocalypse skaper kaos i X-Men '97s andre sesong, som har premiere i juli

Juli ser ut til å bli en virkelig god måned for Marvel-fans, for ikke bare kommer Spider-Man: Brand New Day i slutten av måneden, men vi kan også se frem til et helt nytt kapittel av X-Men '97, ettersom den andre sesongen har fått bekreftet premiere 1. juli.

I den neste runden med episoder må mutantene håndtere en annen velkjent trussel, da Apocalypse er på plass og klar til å skape kaos. Den mektige antagonisten har klart å splitte teamet på tvers av tid, og nå kjemper X-Men kamper på mange fronter, det være seg i fortid, nåtid og fremtid. Apocalypse ser ut til å tro at det mest effektive stedet å eliminere X-Men er på 1990-tallet, noe som betyr at teamet må reformere seg og overvinne denne gigantiske trusselen.

Med så mye planlagt, kan du se traileren for den andre sesongen av X-Men '97 nedenfor, og også se den nye plakaten for serien som presenterer Logan/Wolverine og hyller en av hans mest berømte tegneserieforsider gjennom tidene, nemlig den ikoniske kunsten skapt av Frank Miller, Josef Rubenstein og Thomas Mason for Chris Claremont og Millers Wolverine-periode.